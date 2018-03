Mindst 15 dræbt i angreb på militærbase i Burkina Faso

To separate angreb i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou, har fredag kostet adskillige menneskeliv.

Nyhedsbureauet Reuters citerer regeringskilder for at sige, at mindst 15 er døde, mens omkring 50 personer er blevet såret.

Der er sket ved to separate angreb på byens militære hovedkvarter og den franske ambassade.

Her er syv soldater samt de otte angrebsmænd blev dræbt.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er mindst 28 blevet dræbt i angrebet på byens militærbase.

Landets informationsminister, Remis Fulgance Dandjinou, betegner på stats-tv angrebene som havende "stærke overtoner af terrorisme".

Angrebet på militærbasen startede omkring klokken 10 lokaltid - svarende til klokken 11 dansk tid - hvor maskerede mænd angreb basen.

Den franske ambassade, der ligger cirka to kilometer fra militærbasen, blev ligeledes angrebet.

Øjenvidner berettede, at fem bevæbnede mænd steg ud af en bil og skød mod forbipasserende, hvorefter de løb mod den franske ambassade.

Fire dræbt efter angreb på fransk ambassade i Burkina Faso

Herhjemme meddelte Udenrigsministeriet fredag formiddag, at der har været eksplosioner i Ouagadougou.

Danskere i hovedstaden blev opfordret til at søge indendørs, kontakte deres pårørende i Danmark og lade dem vide, at de er i god behold.

Både USA og Frankrig har specialstyrker i Burkina Faso, hvor yderliggående islamister i de seneste år har gennemført en række angreb.

Flere tusinde mennesker er blevet dræbt, og titusinder er blevet drevet på flugt fra deres hjem under uroen.

I august 2017 blev 19 mennesker dræbt ved et angreb mod en restaurant i Ouagadougou. Året før blev 30 dræbt ved et lignende angreb i byen.

Ifølge Reuters har ingen grupper taget ansvar for fredagens angreb. Tidligere angreb er begået af folk, der har svoret tillid til al-Qaeda.