Fire dræbt efter angreb på fransk ambassade i Burkina Faso

Femstjernerne står til at blive Italiens største parti og har især godt fat i de fattige i Syditalien.

Det er ikke usandsynligt, at Putin har de våben, som han praler med, siger eksperter.

Det er nemt at tro, at den anmelderroste forfatter Kim Leine er beriget med dobbelt så mange liv som en kat.

Overvågnings- eller sikkerhedskameraer er for længst blevet tilgængelige for alle, der vil holde øje med, hvad der sker i og omkring deres hjem eller virksomhed.

Når Spotify om lidt lander på børsen i New York, bliver de to stiftere bag, Daniel Ek og Martin Lorentzon, forgyldt i milliardklassen. Finans

To dræbte på universitet i Michigan er ikke studerende. Skyderi kan være udløst af et husspektakel.

Situationen i Ghouta ved Damaskus er desperat. Der er brug for handling, siger direktør i Læger uden Grænser.

På sin Twitter-profil offentliggjorde Le Pen blandt andet et billede af amerikaners maltrakterede lig.

Mindst 15 er ifølge AP dræbt i et angreb på det militære hovedkvarter i Burkina Faso. AFP melder om 28 dræbte.

I august 2017 blev 19 mennesker dræbt ved et angreb mod en restaurant i Ouagadougou. Året før blev 30 dræbt ved et lignende angreb i byen.

Flere tusinde mennesker er blevet dræbt, og titusinder er blevet drevet på flugt fra deres hjem under uroen.

Danskere i hovedstaden opfordres til at søge indendørs, kontakte deres pårørende i Danmark og lade dem vide, at de er i god behold.

Herhjemme meddeler Udenrigsministeriet, at der fredag formiddag har været eksplosioner i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou.

En journalist fra AFP har også rapporteret, at der blev udvekslet flere skudsalver, og at en bil er stukket i brand.

Øjenvidner sagde tidligere, at fem bevæbnede mænd steg ud af en bil og skød mod forbipasserende, hvorefter de løb mod den franske ambassade.

- Situationen er under kontrol på den franske ambassade, siger franske regeringskilder.

- Specialenheder fra forsvaret og sikkerhedsstyrkerne er blevet indsat, hedder det med en tilføjelse om, at det samlede antal af døde og sårede endnu ikke er kendt.

Massiv sort røg rejser sig i luften over Burkina Fasos hovedstad, hvor bl.a. den franske ambassade fredag blev udsat for angreb. Foto: Ahmed Ouoba/AFP

Burkina Fasos politichef siger, at formodede islamister angriber mål i hovedstaden.

Cirka 180 millioner år efter Big Bang tændte stjernerne lyset i universet. Nu er det lykkedes at måle deres ændring af baggrundsstrålingen.

Mercedes-Benz CLS er en stor og elegant chefbil med fantastisk harmonisk teknik af høj karat og ikke mindst et design i supermodelklassen.

