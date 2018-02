Congolesiske præsidentstøtter har stormet katedralen i Kinshasa

Støtter af regeringspartiet PPRD har lørdag stormet katedralen i hovedstaden Kinshasa i DRCongo.

Det bekræfter lederen af partiets ungdomsorganisation.

- Vi er kommet for at tage kontrol over katedralen Vor Frue for at deltage i højmessen søndag og for at forsvare vort fædreland, siger Papy Pungu til det franske nyhedsbureau AFP.

Han siger, at støtterne af præsident Joseph Kabila vil overnatte i katedralen.

Det afrikanske land har været præget af uro, efter at præsidenten har afvist at afgive magten. Hans oprindelige mandat udløb i 2016.

Der har ført til demonstrationer, med krav om at Kabila skal træde tilbage.

Sammenstød mellem politi og demonstranter er flere gange endt både voldeligt og blodigt. Mange er meldt dræbt.

Katolske ledere har ført an i demonstrationer imod præsident Kabila.

Befolkningen i DRCongo er overvejende kristen, og katolicismen er den mest udbredte trosretning.

Kabila har været ved magten siden 2001. Præsidentvalget er blevet udskudt. Det næste er planlagt til december 2018.

Præsidentens mandat udløb i 2016, men man indgik før jul det år en aftale om at forlænge hans periode til udgangen af 2017.

FN's Sikkerhedsråd har presset på for en politisk aftale for at stoppe urolighederne.

Flere afrikanske præsidenter har i lighed med Joseph Kabila siddet på posten i en lang årrække - under pres for at gå af.

Det gælder blandt andre Yoweri Museveni, som har været Ugandas præsident siden 1986.

Det samme var gældende for Robert Mugabe, som indtil november havde været præsident i Zimbabwe i flere årtier.