Egypten vil åbne grænse til Gaza af humanitære årsager

Egypten vil onsdag åbne grænseovergangen i Rafah til Gazastriben af humanitære årsager, siger to unavngivne embedsmænd i Egypten.

Beslutningen er ikke bekræftet officielt.

Men den palæstinensiske ambassade i Egyptens hovedstad, Kairo, bekræfter, at grænsepassagen vil blive åbnet.

Der er tale om en midlertidig genåbning af overgangen, som vil kunne benyttes i fire dage.

Israelske fly har bombet underjordiske tunneler i Gazastriben

Mange beboere i Gazastriben har brug for lægehjælp, og mange andre har andre grunde til at forlade den palæstinensiske stribe land, som er under Israels blokade.

Men kun få tusinde vil kunne nå ud, vurderer det amerikanske nyhedsbureau AP.

Egypten har holdt grænseovergangen ved Rafah lukket nærmest konstant siden 2013, da præsident Mohamed Mursi fra det Muslimske Broderskab blev fjernet af militæret.