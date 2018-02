ANC-leder lover snarlig dom over præsident Zumas skæbne

Korruptionsanklagede Jacob Zumas tid som Sydafrikas præsident er ved at rinde ud. Et møde om præsidentens fremtid er planlagt mandag.

Det var beskeden fra vicepræsident Cyril Ramaphosa, der i december blev valgt som Zumas afløser i ANC.

Ramaphosa talte fra en balkon foran et stort billede af ekspræsident Nelson Mandela. Mandela ville være fyldt 100 år i år.

- ANC's hovedbestyrelse mødes mandag for at drøfte præcis dette spørgsmål. Da folket ønsker sagen afsluttet, vil vi netop gøre det, siger vicepræsidenten.

Præsidentens afgang skal ske på en ordentlig måde. Præcis som Mandela ville have ønsket det, påpeger ANC-lederen.

Zuma, som står midt i en korruptionsskandale, er under pres for at træde tilbage.

Den 75-årige præsident, der har siddet på posten siden 2009, har ikke umiddelbart ønsket at træde tilbage.

Mens Zuma sidder på magten, kan han lettere forsøge at påvirke domstolene til at droppe sagerne.

Jacob Zuma skulle torsdag have afholdt sin årlige tale for parlamentet om nationens tilstand, som er et af de politiske højdepunkter for året.

Efter ønske fra oppositionen blev talen tirsdag rykket til efter 22. februar, hvor parlamentet skal stemme om et mistillidsvotum mod præsidenten. Den endelige dato for talen er endnu ukendt.