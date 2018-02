Landet blev hyldet som verdens bedste sted at være flygtning, men nu er der mistanke om fusk

Med over én mio. flygtninge skulle man tro, at Uganda havde lidt at slås med. Men landet er gang på gang blevet fremhævet som et mønstereksempel på, hvordan modtagelsen af mange flygtninge kan blive en succes.

Landet har således en meget åben politik, hvor flygtninge får tildelt jordlodder. Her kan de bygge sig et hjem og dyrke jord, ligesom de har lov at arbejde og bevæge sig frit rundt i landet.

Adskillige organisationer samt FN har fremhævet Uganda som et positivt forbillede, men nu har det afrikanske land fået snavs på glorien.

»Gerningsmændene bandt børnene til deres døde mødre og smed dem i floden«

Fire embedsmænd, heriblandt Apollo Kazungu, som er kommissær for flygtninge under premierministeren, er således blevet suspenderet. Ifølge The Guardian mistænker man de fire for - i samarbejde med personale fra FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) samt fra FN's Fødevareprogram (WFP) - at overdrive antallet af flygtninge ved at registrere falske navne på flygtningebosteder.

Eksempelvis beskriver den ugandiske avis Daily Monitor, hvordan man kun fandt 7.000 personer på et bosted, hvor der angiveligt skulle være 26.000, der havde brug for nødhjælp. Mistanken er, at pengene og ressourcerne til de manglende 19.000 er endt i andres lommer.

Samtidig lyder mistanken også på, at man har tilranet sig jord, som var beregnet til flygtninge samt handlet piger og gifte kvinder.

Mistanken blev i første omgang rejst af FN's landerepræsentant i Uganda, Rosa Malango.

Den ugandiske flygtningeminister Hilary Onek siger til BBC, at man har udpeget en særlig efterforsker til at undersøge sagen.

Talsmand for UNHCR Babar Balouch fortæller til BBC, man har fået rapporter om forfalskning af nødhjælpsdokumenter, og at flygtninge skulle være blevet afkrævet penge for ydelser, der er gratis.

»Hvis det viser sig, at UNHCR-personale er involveret i dette, har vi robuste mekanismer, som sørger for, at alle bliver holdt ansvarlige.«

Den regionale talsmand for WFP, Peter Smerdon, siger ifølge The Guardian i en udtalelse:

»Der er ikke plads til bedrageri eller korruption i nogen af WFP's operationer.«

EU overvejer nu, om sagen skal have økonomiske konsekvenser.