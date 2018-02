Cape Town: "Day Zero" er udskudt til maj

"Day Zero".

Navnet leder tankerne hen på en forestående apokalypse. I Cape Town er det imidlertid den dag, hvor indbyggerne i den sydafrikanske millionby kan regne med, at vandhanerne løber tør for vand. Den dag hedder nu den 11. maj 2018.



Det oplyser byens lokale myndigheder på deres hjemmeside.

Det er blandt andet store vandbesparelser inden for landbruget, der har fået myndighederne til at udskyde datoen med en knap en måned. Tidligere kunne indbyggerne forvente, at vandet ville slippe endeligt op den 16. april.

Men det er ikke kun landbruget, der har fået besked på at lægge en dæmper på sit vandforbrug. De lokale myndigheder opfordrer også byens indbyggere til fortsat at spare på vandet i husholdningen.

Selvom den nye dato giver håb for fremtiden, er indbyggerne stadig pålagt nogle strenge restriktioner. Helt konkret skal hver indbygger begrænse sig til at bruge under 50 liter vand om dagen, og bliver der sløset med vandet, kaster det en bøde af sig. Myndighederne opfordrer derfor indbyggerne til kun at tage to-minutters bade eller gøre det sammen med hinanden.

Hvis den skæbnesvangre dag indtræffer, betyder det, at de mange indbyggere fremover skal stå i kø for at hente en forudbestemt mængde vand ved 200 standere rundt omkring i byen. Det ville i så fald være første gang nogensinde, at en millionby tørlægges på den måde.

Den voldsomme mangel på vand er da heller ikke gået ubemærket hen på Twitter. Her flyder det nærmest over med kreative indspark til, hvordan indbyggerne kan mindske vandforbruget, mens andre forslag i stedet handler om at mobilisere kræfter, der kan hjælpe med at hente vand til handicappede og gangbesværede på "Day Zero".