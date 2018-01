To amerikanere og to canadiere er blevet kidnappet i staten Kaduna i den nordlige del af Nigeria.

Det bekræfter Kaduna State Police onsdag over for Reuters.

Mukhtar Aliyu, politiets talsmand, fortæller desuden, at to betjente mistede livet under bortførelsen.

»De to politieskorter, der var sammen med dem, indgik i en voldsom skudkamp, som resulterede i to politibetjentes sørgelige død,« lyder det ifølge nyhedsbureauet fra talsmanden.

Bortførelsen fandt sted, da de fire vesterlændinge var på vej fra byen Kafanchan i Kaduna til hovedstaden Abuja. Her blev de overfaldet af ukendte personer, der bar våben.

Britisk gidsel dræbt i Nigeria

En britisk statsborger mistede før jul livet efter at have været blevet kidnappet i delstaten Delta i det sydlige Nigeria. Det fik det britiske udenrigsministerium til at advare landets borgere mod at foretage »ikke nødvendige« rejser til Delta med reference til, at der i delstaten er »høj risiko for kidnapning«.