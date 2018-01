Parti har ekskluderet Johnson Sirleaf efter liberisk præsidentvalg

Liberias afgående præsident og tidligere modtager af Nobels fredspris, Ellen Johnson Sirleaf, er blevet ekskluderet fra sit parti, Unity Party.

Det oplyser partiet i en udtalelse ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP.

Johnson Sirleaf bliver smidt på porten, efter at partiets kandidat, vicepræsident Joseph Boakai, tabte præsidentvalget i december.

I stedet løb den tidligere fodboldstjerne George Weah med sejren.

I udtalelsen skriver Unity Party, at Johnson Sirleaf har brudt flere regler.

Blandt andet henviser udtalelsen til reglen om, at præsidenten skal støtte partiets kandidat under valget. Den har Johnson Sirleaf angiveligt brudt.

Partiet beskylder også Johnson Sirleaf for at have blandet sig i sidste års præsidentvalg, skriver Reuters.

Blandt andet skal hun have haft "upassende private møder" med valgmyndigheder. Det nægter præsidenten.

Den afgående præsidents pressesekretær, Jerolinmek Piah, oplyser til AP, at præsident Johnson Sirleaf vil udtale sig senere.

George Weah skal indsættes senere på måneden.

Valget blev af mange betragtet som en vigtig prøve på den demokratiske proces i Liberia, der er et af verdens fattigste lande.

For det er nemlig første gang i over 70 år i Liberia, som blev grundlagt i 1847 af tidligere amerikanske slaver, at én demokratisk valgt regering overdrager magten til en ny demokratisk valgt regering.

Ellen Johnson Sirleaf blev i 2005 landets første folkevalgte leder efter 14 års borgerkrig. Samtidig fik hun titlen som Afrikas første folkevalgte kvindelige statsleder.

Årene frem til Sirleafs overtagelse af præsidentposten var tumultariske.

I 1980 overtog militæret magten ved et kup.

Og fra 1989 til 2003 blev op mod 250.000 dræbt i borgerkrige, hvorefter landet blev ramt af et dødeligt ebolaudbrud et årti senere.