Video: For tredje gang i 40 år faldt der sne i Sahara

Det er sjældent, at der falder nedbør i ørkenbyen Ain Sefra, og det er endnu mere sjældent, at den nedbør falder som sne, som var tilfældet i weekenden.

Forskere laver handlingsplan til en verden uden bjerggletsjere

Ain Safra i Algeriet er kendt for at være indgangen til Sahara, og det var her, at man i søndags kunne opleve omkring 2,5 cm sne. Det skriver CNN.

13.000 skiturister er strandet ved Matterhorn

Det tredje gang på 40 år, at der er rapporter om sne i Ain Sefra. Sidst det skete var sidste år, men før det, skal man 37 år tilbage før det sidste gang sneede i ørkenbyen.

Se sneen i videoen foroven.