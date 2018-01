Migrantbåd kæntrer ved Libyen - mindst 25 frygtes druknet

Mindst 25 mennesker frygtes druknet ud for Libyen, efter at en gummibåd med omkring 150 migranter om bord er kæntret.

Det oplyser to hjælpeorganisationer.

- En gummibåd sank nord for Tripoli. Mindst 25 er døde ved hændelsen, det nøjagtige antal er endnu uklart. Den italienske flåde er på stedet, skriver den tyske organisation Sea Watch på Twitter.

Antallet bekræftes af den libyske kystvagt, skriver AP.

Italiens kystvagt oplyser, at den har reddet 85 mennesker op af havet i live og tilføjer, at der foreløbig er registreret otte døde.

Ifølge kystvagten var det et EU-fly på patrulje i Middelhavet for at afsløre menneskesmuglere, der spottede gummibåden lørdag morgen. Det var cirka 65 kilometer ud for den libyske kyst.

Den spanske organisation Proactiva Open Arms, hvis båd deltog i redningen, fortæller, at mange af migranterne lå i vandet i flere timer, inden de blev halet op.

Det formodes at være det første forlis i Middelhavet i 2018. Men hjælpeorganisationer siger, at gummibåde sagtens kan forsvinde, uden at de efterlader sig spor.

Sea Watch oplyser, at dets skib i området blev alarmeret af den italienske kystvagt. Den anslog, at der havde været 150 om bord i gummibåden.

Sidste år døde 3116 mennesker i forsøget på at sejle fra Nordafrika til Europa ifølge Læger Uden Grænser.

Men antallet faldt kraftig i anden halvdel af 2017. Det var, efter at de italienske myndigheder skærpede kursen over for illegale indvandrere.

Det skete med en kombination af støtte til den libyske kystvagt, så det blev lettere at opbringe både med migranter, og støtte til magtfulde militser i Libyen.