Sydafrikansk turist dræbt i ballonstyrt i Egypten

Mindst én person er dræbt, efter at en luftballon, der fløj med 20 personer, er styrtet ned i Luxor i Egypten. Adskillige personer er blevet kvæstet. Det oplyser det statsstøttede nyhedsbureau Mena.

Ifølge de civile luftfartsmyndigheder blev en sydafrikansk mand dræbt i styrtet, som skete, efter at luftballonen kom ud af kurs under vanskelige vejrforhold. To franskmænd og en argentiner blev indlagt efter ulykken.

En del andre turister blev kortvarigt behandlet på Luxors Internationale Hospital.

Tidligere på dagen var over 400 turister landet efter veloverståede ture i luftballoner på stedet.

Der blev meldt om sandstorme ved Kairo og ved Det Røde Hav og i andre områder af Egypten fredag.

Alle veje til og fra Luxor til andre provinser blev beordret lukket på grund af sandstormene.

Blandt passagererne er egyptere og flere turister af forskellige nationaliteter.

Styrtet er sket nær oldtidsbyen Luxor, der er en kendt turistmagnet.

Byen rummer nogle af Egyptens mest spektakulære turistattraktioner og oldtidslevn.

Den forulykkede luftballon lettede ved solopgang og fløj i omkring 45 minutter i cirka 450 meters højde. Derefter mistede piloten kontrollen over et bjergrigt område.

Piloten er blandt de kvæstede.

Det er ikke første gang, at der er sket ulykker med luftballoner i byen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP gik der i 2013 ild i en luftballon, mens den fløj ind over Luxor. 19 turister blev dræbt, og ulykken blev forklaret med, at der var sket et gaslæk.

Også i 2009 oplevede byen en ulykke, hvor 13 turister blev kvæstet, da en luftballon ramte en telemast og styrtede ned.