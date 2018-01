18 dræbt og over 260 kvæstet ved togulykke i Sydafrika

Mindst 18 blev dræbt, og over 260 blev kvæstet, da et passagertog torsdag brød i brand i Sydafrika efter en kollision med en lastbil.

Den fungerende vicedirektør i det statsejede passagertogsselskab, Mthuthuzeli Swartz, siger, at antallet af omkomne er på 18.

Tidligere havde transportminister Joe Maswanganyi meddelt, at antallet af kvæstede var på omkring 260.

Politiet siger ifølge lokale medier, at 850 passagerer blev bragt i sikkerhed.

Videooptagelser viser, at mindst en togvogn var omspændt af flammer ved siden af en knust bil og en væltet lastbil. På billederne står evakuerede passagerer uden for toget med deres bagage.

Ulykken skete nær byen Kroonstad i provinsen Free State.

Lastbilen kørte ud foran toget, oplyser en passager til lokale medier.

- Chaufføren fra lastbilen forsøgte at flygte fra stedet, men blev pågrebet, siger passager Seipati Moletsane til den privatejede tv-station eCNA.

- Passagererne i de to første togvogne blev kvæstet. Jeg var så traumatiseret, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Alle døre var låst. Lige pludselig så vi røg, røg, røg, siger Seipati Moletsane.

Fotografier af ulykkesstedet, der er mellem Hennenman og Kroonstad, viser, at dele af toget er delvist afsporet, og at køreledninger er beskadiget.

Tiaan Esterhuizen, som var på vej hjem fra ferie i toget, siger, at han forsøgte at redde tre kvinder, som var fanget i en brændende togvogn.

- Jeg så 12 togvogne ligge på siden, og en af dem var allerede i brand, siger han og tilføjer:

- To kvinder lå næsten oven på hinanden, mens en anden sad fastspændt længere tilbage. En af kvinderne råbte, at der også var en baby i vognen. Vi søgte efter barnet, men fandt det ikke. Jeg er ret sikker på, at de tre kvinder brændte ihjel.

Nytåret er en særlig travl rejseperiode i Sydafrika.