Nigerias militær har befriet bortført pige fra Boko Haram

Nigerias militær meddeler torsdag ifølge Reuters, at det har befriet endnu en af de godt 270 skolepiger, som blev bortført af islamister fra gruppen Boko Haram i 2014 fra byen Chibok.

Bortførelserne vakte international harme. Den førte til voldsom kritik af de nigerianske myndigheder og kampagnen "Giv Os Vores Piger Tilbage", som blev støttet af blandt andre den tidligere amerikanske førstedame Michelle Obama.

Nigerianske soldater fandt skolepigen Salomi Pogu i byen Pulka sammen med en anden pige og et lille barn.

- De er bragt i sikkerhed af militæret, og de bliver tilset af læger, hedder det i en erklæring fra hæren i det nordlige Nigeria.

Den anden pige, som blev fundet, var ikke fra gruppen af bortførte piger fra Chibok.

Ud af de 276 piger, som oprindeligt blev bortført, flygtede 60 kort efter de blev kidnappet. Omkring 100 menes stadig at være fanger hos den islamistiske gruppe.

I maj sidste år udvekslede Boko Haram 82 af pigerne mod en frigivelse af en gruppe fængslede Boko Haram-ledere samt et stort pengebeløb.

Massebortførelsen i Chibok vakte global opsigt, men nødhjælpsgrupper siger, at Boko Haram har kidnappet tusindvis af andre voksne og børn, hvis sager ignoreres.

Boko Harams voldelige kamp for et kalifat har siden 2009 kostet over 20.000 menneskeliv og tvunget over 2,6 millioner til at forlade deres hjem. Volden har udløst en humanitær krise i regionen.

I de seneste måneder har krigere fra Boko Haram skruet op for angreb mod militær og civile. Det sker, selv om den nigerianske regering og hæren har sagt, at Boko Haram er så godt som udryddet.