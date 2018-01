Lastbil ramte tog i Sydafrika - fire er dræbt

Et passagertog er kollideret med en lastbil i Free State-distriktet i Sydafrika.

Toget var på vej fra Port Elizabeth til Johannesburg.

Fire personer er dræbt, og mange er såret i ulykken, hvor toget brød i flammer.

På en video ses det, at der er brand i mindst én togvogn, hvor der stiger røg op fra.

Passagerne, som var på vej hjem fra ferie, ses i vejkanten med deres bagage nær togvraget.

I alt skal 40 personer være sårede, skriver beredskabet Netcare 911 på Twitter.

Et andet beredskab, ER24, skrev tidligere, at omkring 100 skulle være sårede.

Fotografier af ulykkesstedet, der er mellem Hennenman og Kroonstad, viser at dele af toget er delvist afsporet, og at køreledninger er beskadiget.

Et stort køretøj er væltet ved siden af togvognen, der ser ud til delvist at have ødelagt et andet, mindre køretøj.