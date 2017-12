Alterdrenge tilbageholdt og mænd skudt ved kirke i DRCongo

Sikkerhedsstyrker i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) har på voldelig vis afbrudt flere protester mod regeringen ved kirker i hovedstaden Kinshaha.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch er to mænd skudt udenfor kirken St. Alphonse i Kinshasas Matete-distriktet.

Det fortæller Uda Sawyer, der er advokat for Human Rights Watch, til nyhedsbureauet Reuters.

Mændene demonstrerede mod den siddende præsident Joseph Kabila, der har nægtet at gå af som præsident.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har sikkerhedsstyrker også afbrudt en messe i en katolsk kirke og tilbageholdt 12 alterdrenge, der protesterede mod præsidenten.

Kirken ligger i sognet St. Michael i det centrale Kinshaha.

Ifølge en journalist fra AFP, der var på stedet, affyrede styrkerne tåregas i kirken og skød op i luften udenfor.

Vidner har fortalt til AFP, at styrkerne kom ind på kirkens område, mens messen stod på.

- Mens vi bad, kom soldaterne og politiet ind på kirkens område og affyrede tåregas mod kirken, siger et anonymt vidne.

En anden, der kaldes Chantal fortæller:

- Folk faldt, førstehjælpere har genoplivet en ældre kvinde, der faldt, siger vidnet og tilføjer, at præsterne fortsatte messen trods urolighederne.

Efterfølgende blev de 12 alterdrenge anholdt for at have ført an i protesterne.

Tidligere på dagen blev der affyret tåregas mod en anden kirke, en katedral i Gombe i det nordlige Kinshaha. Gassen blev affyret da oppositionsleder Felix Tshisekedi ankom til kirken.

Demonstranterne ønsker, at Joseph Kabila forhindres i at få yderligere en periode som præsident i landet. Han har siddet på magten siden 2001.

Det er oppositionen i landet, der søndag har opfordret til fredelige demonstrationer mod præsidenten.

DRCongo er en tidligere belgisk koloni og er primært katolsk.