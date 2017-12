36 personer mister livet i busulykke i Kenya

Antallet af personer, der har mistet livet i en busulykke i det centrale Kenya, er steget til 36. Det sker, efter at seks passagerer er døde af deres kvæstelser på hospitalet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ulykken skete tidligt søndag morgen, da kørte bussen frontalt sammen med en lastbil.

Bussens bremser mistænktes for at ikke at have virket, oplyser Zero Arome, talsmand for trafikpolitiet, ifølge nyhedsbureauet AP.

Ud over de dræbte er 11 personer blevet såret i ulykken i det østafrikanske land.

Alle de omkomne er blevet flyttet fra ulykkesstedet, og de sårede er bragt på hospitalet, fortæller talsmanden.

Begge chauffører er blandt de omkomne, og det er blandt andre et treårigt barn også.

En overlevende fortæller fra hospitalssengen, at han lå og sov bagest i bussen, da sammenstødet skete.

- Alt, jeg hørte, var et højt brag og skrig fra alle vegne, fortæller han.

Ulykken, der fandt sted klokken 03.00 lokal tid, skete ved byen Nakuru, der ligger i provinsen Rift Valley i det centrale Kenya.

Mere præcist skete sammenstødet tæt ved en berygtet strækning på motorvejen Nakuru-Eldoret.

Bussen kom fra Busia i det vestlige Kenya, da den stødte sammen med lastbilen, der kom fra Nakuru.

Dødstallet for den vejstrækning er ifølge politiet alene i denne måned nået op på 100.

Hvert år dør omkring 3000 mennesker i trafikulykker i Kenya ifølge officielle statistikker. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderer dog, at tallet kan være så højt som 12.000.