Domstol: Parlament undlod at stille Zuma til regnskab

Sydafrikas forfatningsdomstol siger i en kendelse, at parlamentet har undladt at drage præsident Jacob Zuma til regnskab for at lade staten renovere sit hjem for et meget stort millionbeløb.

Parlamentet skal derfor iværksætte en proces, der kan føre til, at Zuma fjernes som præsident, hedder det.

Det er det seneste tilbageslag ved domstole for Zuma.

Han har en stribe korruptionssager bag sig. Med fredagens kendelse ventes det folkelige krav om hans afgang at tage til.

- Vi konkluderer, at parlamentet ikke stillede præsidenten til regnskab. Parlamentet må finde en mekanisme, som ville kunne anvendes til at fjerne præsidentens fra sit embede, siger dommeren Chris Jafta i sin afgørelse.

Zuma fik på statens regning sit hjem renoveret for over 100 millioner kroner. Det var et brud på forfatningen, siger domstolen.

Zuma kan afsættes som præsident, hvis to tredjedele af parlamentet stemmer for.

- Rigtig fortolket så pålægger lovafsnit 89 parlamentet en forpligtelse til at fastsætte regler, der er udformet til at fjerne præsidenten fra sit embede. Ved at undlade at inkludere sådanne regler har parlamentet ikke levet op til sin forpligtelse, lyder det i afgørelsen fra domstolen.

Den 75-årige Zuma befinder sig i en svækket position. Den Afrikanske Nationalkongres valgte på en kongres tidligere på måneden vicepræsident Cyril Ramaphosa til formand for ANC.

Ramaphosa blev formand på et løfte om at gøre bekæmpelse af korruption til sin vigtigste opgave.

Der har derfor været spekulationer om, at Ramaphosa inden for kort tid vil forsøge at få Zuma afsat, så han selv kan være præsident frem til næste valg i 2019.