Fodboldikonet George Weah vandt præsidentvalget i Liberia

Den tidligere fodboldstjerne George Weah er udråbt som vinder af præsidentvalget i Liberia. Det oplyser formanden for landets valgkommission, Jerome Korkoyah, torsdag aften.

George Weah har fået 61,5 procent af de afgivne stemmer. Det viser optællingen efter anden runde af valget, der blev afviklet tirsdag. 98,1 procent af stemmerne er talt op.

Hundredvis af jublende tilhængere var mødt frem foran Weahs hjem. Her trådte han frem for at hilse på dem, mens tårerne trillede.

Efterfølgende skrev han på Twitter:

- Mine medliberiere, jeg føler på det dybeste hele nationens sindsbevægelse. Forandringen er i gang.

Weah, der som den eneste afrikaner er kåret som verdens bedste fodboldspiller af Fifa og har modtaget Ballon d'Or-prisen, er medlem af det vestafrikanske lands største oppositionsparti.

Inden han gik på pension i 2002, spillede han for en række store fodboldklubber, heriblandt AC Milan og Paris Saint-Germain.

I øjeblikket sidder Weah, der voksede op i slummen i hovedstaden Monrovia, som senator i Liberias parlament.

Han har ført kampagne på at styrke uddannelserne, skabe job og forbedre infrastrukturen i landet. Samtidig har hans succeshistorie haft appel hos særligt de unge liberiere.

Men kritikere mener, at han ikke har præsenteret meget konkret politik. Samtidig peger modstandere på, at han i første omgang droppede ud af gymnasiet, og at han ikke er klar til at stå i spidsen for landet.

Den tidligere fodboldstjerne var oppe imod den siddende vicepræsident, 73-årige Joseph Boakai.

De to kandidater gik videre efter første valgrunde, hvor det ikke lykkedes nogen af dem at sikre sig over halvdelen af stemmerne og dermed erklære sig vinder.

George Weah skal overtage posten fra Ellen Johnson Sirleaf, der var Afrikas første folkevalgte kvindelige statsleder, og som i 2005 blev Liberias første folkevalgte leder efter 14 års borgerkrig.

Det er første gang i over 70 år i Liberia, som blev grundlagt i 1847 af tidligere amerikanske slaver, at én demokratisk valgt regering overdrager magten til en ny demokratisk valgt regering.

Årene frem til Sirleafs overtagelse af præsidentposten var tumultariske.

I 1980 overtog militæret magten ved et kup.

Og fra 1989 til 2003 blev op mod 250.000 dræbt i borgerkrige, hvorefter landet blev ramt af et dødeligt ebolaudbrud et årti senere.

Valget betragtes af mange som en vigtig prøve på den demokratiske proces i Liberia, der er et af verdens fattigste lande.

Selve valghandlingen har fået stor ros fra både FN og EU, rapporterer nyhedsbureauet AFP.

Det endelige resultat ventes fredag, skriver nyhedsbureauet AP.