Britisk kvinde fik tre års fængsel for at have smertestillende piller med på ferie

Der var forlydender om, at hun risikerede 25 års fængsel og sågar dødsstraf. Men så galt gik det dog ikke for den 33-årige brite Laura Plummer.

Hun har nu fået en dom på tre års fængsel, fordi hun i oktober rejste ind i Egypten med 320 smertestillende piller bærende navnet Tramadol.

Pillerne var ifølge Laura Plummers forklaring til hendes kæreste, som havde stærke rygsmerter efter et uheld. Men det gjorde tilsyneladende ikke den store forskel for dommeren, som altså forholdt sig til, at Tramadol er ulovligt i Egypten.

Tog smertestillende piller med på ferie: Britisk kvinde risikerer fængselstraf i Egypten

I Storbritannien - såvel som i Danmark - kræver det en recept at få udleveret det syntetiske morfinpræparat, og det udskrives kun i begrænsede mængder, da pillerne kan være afhængighedsskabende. Derudover er det ikke lovligt at videregive pillerne til andre. Plummer havde ifølge familien fået dem af en ven.

Laura Plummer har ifølge britiske medier forklaret, at hun ikke havde nogen anelse om, at præparatet var ulovligt i Egypten, og hun agter ifølge Sky News' oplysninger at anke dommen.

Det kan dog først gøres efter 60 dage.