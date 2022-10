Flere trafikuheld under Folketingsvalg kan skyldes valgplakater

- I den periode, hvor valgplakaten er oppe at hænge, har vi estimeret, at der er cirka et halvt uheld ekstra per dag inden for byzonerne, i forhold til hvad der ellers ville være, siger han.

Lektoren understreger, at undersøgelsen højest kan påpege en sammenhæng mellem det øgede antal trafikuheld og valgplakaterne i gadebilledet.

- Det kunne jo godt skyldes, at man kigger op på valgplakaterne og bliver mindre opmærksom i trafikken, og så sker der jo nogle gange det, at man kører galt, siger Anders Stockmarr.