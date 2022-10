Et højtryk fra Tyskland giver stabilt vejr midt på ugen

- Det bliver også ret blæsende med en let til frisk vind fra syd, som drejer over i vest, tilføjer han.

Temperaturmæssigt kommer alle ugens dage til at minde meget om hinanden. Det bliver mildt vejr med dagtemperaturer på mellem 12 og 15 grader

Tirsdag og onsdag bliver det ifølge Martin Lindberg mere stabilt vejr.

- Her passerer en højtryksryg ind over landet fra Tyskland, og vinden aftager. Samtidig holder det mest tørt. Der kan komme lidt regn hist og her, men det bliver mest tørt og ret skyet og med mulighed for at se solen i perioder, siger han.