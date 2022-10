Togtrafik i Nordtyskland meldes lammet efter sabotage

Men om det var nok til at kunne kalde det sabotage, var uklart. Der kan også være tale om en tilfældig hændelse i forbindelse med reparationer ude på jernbanenettet, skriver Spiegel.

De ødelagte kabler bliver taget meget alvorligt i Tyskland, efter at Nato og EU senest har påpeget, at det var vigtigt at beskytte kritisk infrastruktur mod sabotage.

Advarslen kom, efter det er blevet påvist, at de to Nord Stream-gasledninger i Østersøen har været udsat for sabotage tæt på Bornholm.

DSB har lørdag på Twitter oplyst, at togtrafikken til og fra Tyskland er ”stærkt reduceret”. Selskabet har angivet omfattende signalfejl i Nordtyskland som årsag.