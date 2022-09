Islandsk front indhyller Danmark i regnfuldt skydække

I nat trækker der et regnområde ind over Vestjylland, og det fortsætter ind over landet i løbet af lørdagen.

- Så alle vil få regn i en overgang. Generelt vil der nok falde mellem fem og ti millimeter, siger Anja Bodholdt.

Det bliver samtidig ret blæsende med en jævn til hård sydlig vind.

- Efter fronten begynder det at klare op. Der kommer en del byger, og vinden drejer så om til det vestlige hjørne. Det lader op til en søndag, hvor der bliver god mulighed for at få solen at se, og der kommer kun enkelte byger med en frisk vestenvind, siger Anja Bodholdt.

I weekenden ventes der nattetemperaturer omkring 8 og 12 grader. De relativt lune nattetemperaturer skyldes skydækket over landet.