Livsfarlig leg med køreledninger skal bremses af ny kampagne

Der sker alt for mange ulykker, hvor især unge kommer til skade efter at have været tæt på togs køreledninger.

Sådan lyder det fra Banedanmark og Sikkerhedsstyrelsen.

De to myndigheder står bag en kampagne, som skal advare 11-17 årige om faren ved at komme for tæt på de strømførende ledninger.

- Det er forfærdeligt, at liv bliver ødelagt, fordi der ikke er nok viden om faren ved at være i nærheden af højspænding, som der er i køreledningerne, siger Maibrit Brandt, direktør for Sikkerhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.