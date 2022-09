Risikoen for trafikpropper er størst mandag og tirsdag morgen

- Hvis man har fleksible arbejdstider og måske selv kan vælge, hvornår man lægger en hjemmearbejdsdag, så kan det være nyttigt at vide, hvilke dage og tidspunkter man helst skal undgå for ikke at sidde fast i trafikken, siger han i en pressemeddelelse.

Tallene viser, at der typisk er mere trængsel om morgenen end om eftermiddagen.

Det skyldes ifølge Vejdirektoratet, at trafikken om morgenen er koncentreret i et kortere tidsrum, fordi mange møder på job eller skole på samme tidspunkter.

Mens coronaepidemien lagde en dæmper på trafikken, er antallet af biler på vejene nu stort set på samme niveau som før coronaen.