DMI advarer om våd søndag i det nordlige og østlige Danmark

Selv om resten af landet slipper for de værste byger, bliver der ifølge DMI gode chancer for regn i det meste af landet.

- Hvis du endnu ikke har fået luftet regntøjet, så er chancen her igen i dag. Særligt i Nordjylland og øst for Storebælt er der gode muligheder for at rigtigt at få testet udstyret, men fortvivl ikke, der kan komme byger i hele landet, skriver DMI på Twitter.

Ifølge Nordjyske har man allerede fra de sene nattetimer kunne høre tordenskraldene i det nordjyske, ligesom der har været kraftige regnskyl.

Modsat har søndag morgen været tør i hovedstaden, men det kan være, at nogle af 25.000 tilmeldte løbere til Copenhagen Half Marathon holder et skarpt øje med, hvornår eventuelle regnskyl kommer.