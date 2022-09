Motorcyklist kan have ligget død i majsmark i dagevis

- Det er en særdeles tragisk sag, og de pårørende er naturligvis blevet underrettet. Det er svært at sige, hvor længe han har ligget der, men der er i hvert fald tale om flere dage, siger politikommissæren.

Det er fortsat uvist, hvad der præcist er sket ved marken nær Finderup, der ligger sydvest for Viborg.

Ifølge politiet har den 36-årige kørt på motorcyklen op ad Hellerupvej, da han formentlig kom til at køre af vejen i et sving. Han har ramt et træ i siden af vejen og blev i sammenstødet slynget ti meter fra sit køretøj.

Alt tyder på, at der er tale om en soloulykke.