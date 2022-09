Både kalenderen og vejret den kommende uge viser efterår

Tirsdag bliver temperaturerne mellem 12 og 16 grader. Ved kysterne i den nordlige del af landet, kan der lokalt være kuling med kraftige vindstød.

Onsdag bliver vejret skyet, men med enkelte byger. Her er der udsigt til nogen sol, især i Nordjylland.

Torsdag er der chance for mere sol, men stadigvæk byger. Her falder temperaturen, og det kan være, at en tykkere jakke skal findes frem.

Man kan nemlig forvente mellem 8 og 12 grader, lyder det fra DMI. Vinden bliver hård, fra vest og nordvest. I Nordvestjylland kan det blive til kuling.

Nogenlunde samme billede gælder fredag. Temperaturerne stiger dog lidt.

- Vi er kommet ind i efteråret. Det kan man vist godt sige, siger Mette Wagner.