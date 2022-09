Tordenbyger er på vej: DMI advarer om risiko for skybrud

I forbindelse med, at vejrfronten passerer Danmark, kan der opstå byger, som kan blive så kraftige, at der lokalt kan falde mere end 15 millimeter regn på 30 minutter, hvilket er kriteriet for skybrud.

Regnen og de mange byger kan også give mellem 25 og 35 millimeter regn på 6 timer, hvilket er kriteriet på kraftig regn. Den kraftige nedbør forventes at aftage natten til torsdag.

TV 2 Vejret er også ude med en advarsel om et markant vejrskifte i løbet af onsdagen. Her skriver man, at risikoen for at blive ramt af skybrud er størst i tidsrummet mellem 14 og 20 i den sydvestlige del af Jylland og på Fyn.