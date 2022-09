»Grundlæggende opfatter vi forsøget som en fordel.. For langt de fleste bilister overholder jo fartbegrænsingerne, og dermed bliver sådan en chikane langt mere målrettet end de normale bump, som alle jo skal køre over - uanset farten. Men vi mener dog, at der bør skiltes tydeligt, så bilisterne på forhånd både orienteres om fartgrænsen og acti-bumpet. For formålet er jo ikke, at så mange som muligt skal køre i sådan en fælde,« siger FDMs chefkonsulent til Jyllands-Posten.

Han tilføjer, at skal forsøget bredes mere ud, så mener FDM dog, at det kun skal anvendes dér, hvor særlige grunde taler for det.

Bumpet på Sydfyn vil i den kommende tid blive testet af, før det bliver sat i drift senere i efteråret. Ifølge Vejdirektoratet er der foreløbig to andre bump på vej til udvalgte steder på Sjælland.

For bilisterne er det af flere grunde en god ide at overholde fartbegrænsningerne. Først og fremmest af hensyn til trafiksikkerheden. Men det er formentlig heller ikke uvæsentligt for mange, at der vanker et klip i kørekortet, hvis du kører mere end 30 pct. hurtigere end tilladt:

Det vil sige, at hvis hastighedsgrænsen lyder på 50 km/t og du kører mellem 66 og 80 km/t, så får du et klip. Dertil kommer en bøde på mellem 3.000 kr. og 4.200 kr.

Beregningen fremgår af Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.