- Og vi er startet i Jylland, hvor der allerede er registreret det første skybrud i Aalborg-området, fortsætter hun.

Et skybrud defineres som et regnvejr, der giver mindst 15 millimeter nedbør på højst 30 minutter.

Dem var der ifølge DMI-meteorologen 9 af i Jylland fredag, mens Sjælland fik mindst 22 lørdag.

Roskilde-området var et af de steder, der blev hårdest ramt lørdag med over 70 millimeter nedbør.

Også søndagens regnvejr kan blive ganske kraftigt lokalt.

- Bygerne bevæger sig ikke så hurtigt i dag. Når de ligger stille, betyder det, at det samme areal kan få mere vand, i stedet for at det er et større areal, der får vand, siger Wagner.

Og er man ude i trafikken og ender i et skybrud, er det en god idé at passe på, påpeger meteorologen.