Togstrækning lukker i to uger: Skinner hænger frit i luften

TV Midtvest skriver, at to tog kørte over åen ved Kibæk fredag. Det har selskabet Arriva oplyst til mediet.

Føreren af det første tog indberettede til Banedanmark, at noget føltes anderledes.

Lokomotivføreren så dog ikke, hvad der var galt. Et efterfølgende tog blev bedt om at køre langsomt på strækningen, og her så lokomotivføreren, at jorden var skyllet væk.

Arriva driver togdriften på strækningen. Selskabet indsætter togbusser i perioden.

Banedanmark skriver uddybende i en skriftlig kommentar, at der ikke er sket nogle skader i forbindelse med hændelsen ved Kibæk - hverken på personer eller tog.

Ritzau har spurgt Banedanmark, hvorvidt det er korrekt, at to tog kørte over det underminerede spor, og om de normale procedurer er fulgt, hvis det andet tog er blevet bedt om at køre langsomt over.