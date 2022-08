Store mængder regn lukker lokal togstrækning til mandag

Tidligt fredag aften var meldingen, at sporet var ufarbart, og at der derfor ikke ville køre tog på strækningen resten af døgnet, og at Banedanmark arbejdede på sagen.

Men problemet har tilsyneladende ikke været så ligetil at løse.

Selskabet har fulgt op med prognosen om, at togene på strækningen vil holde stille frem til mandag middag.

Da togtrafikken på strækningen blev stoppet, opfordrede Banedanmark til at tjekke Rejseplanen for at se, hvordan man kunne komme frem til sin destination.