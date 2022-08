Antallet af nærved-ulykker ved Odense Letbane er faldet markant

Det har ført til justeringer af skiltning og afstribning visse steder i byen, hvor toget og den øvrige trafik mødes.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med de øvrige instanser på dette område, både i forhold til de fysiske forhold generelt og i forhold til særlige begivenheder, siger Thomas Friis Brændstrup.

Det er primært, når bilister, cyklister og fodgængere krydser togsporet, at der opstår farlige situationer. Det viser tallene.

Ifølge direktøren er det tilfældet, fordi det eksempelvis kan være svært for letbaneføreren at forudse, hvis en bilist vælger at køre over for rødt lys, eller hvis en fodgænger pludselig træder ud på sporet uden for de markerede overgange.

I perioden fra 27. april til 19. august blev der i alt registreret 323 nærved-ulykker. 161 af dem involverede bilister.