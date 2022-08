Trafik glider igen nær Nyborg efter væltet grisetransport

Det skete omkring klokken 07.45, og bilister blev fra da af opfordret til at finde alternative ruter.

- Vi kommer til at arbejde herude i lang tid. Vi skal have lastbilen tømt og flyttet grisene over i en anden lastbil, lød det fra vagtchef Steen Nyland.

- De er jo i panik, de stakkels dyr, så det er ikke noget, man bare lige gør, sagde han videre.

Det myldrede ikke rundt med grise på marker og veje efter uheldet. Men nogle grise slap ud og skulle indfanges.

De resterende smågrise var fortsat i lastbilen, og en dyrlæge kom ud på stedet for at vurderes deres tilstand.