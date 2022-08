Kraftige byger på vej: Livreddere fraråder badning under torden

- Det er ikke farligt at bade i skybrud, men hører du tordenbulder, når du er i vandet, bør du straks søge op på land og allerhelst indendørs, siger Anders Myrhøj.

Hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) bekræfter vagthavende meteorolog Mette Zhang, at der kan trække tordenbyger ind i løbet af mandagen.

- Vi har varm, fugtig og ustabil luft, der trækker op over landet sydfra. Der kan dannes byger.

- Det er svært at forudse præcist, hvor de dannes. Men det ser ud til, at det er den sydlige del af Jylland, der først står for skud, siger hun.