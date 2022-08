Den 15. august vil temperaturen i Danmark kunne nå 40 grader for første gang nogensinde. Det kunne man den 3. august læse hos TV 2 på baggrund af en vejrsimulation.

Målingen var behæftet med en stor usikkerhed, og ingen prognoser peger i dag på, at det bliver en realitet. Alligevel melder en klimaforsker sig klar til at vædde en god flaske rødvin på, at vi inden for 10 år kommer meget tæt på at realisere scenariet.