Sjællandsk sporarbejde forsinkes to dage - tusindvis påvirkes

Det oplyser Tony Bispekov, informationschef i DSB.

- Vi kan forstå på Banedanmark, at det har at gøre med den entreprenør, som arbejder på strækningen, der er blevet forsinket.

- Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over – ikke mindst på grund af, at der er cirka 10.000 passagerer, der dagligt bliver påvirket af den her forsinkelse, siger Tony Bispekov.

DSB fik meldingen ”lidt over middag” lørdag fra Banedanmark.

- Derfor er DSB nu i gang med at bestille togbusser, så der fortsat kan køre togbusser på strækningen mandag morgen.