Nyt krav om afstand skal gøre cyklister trygge på vejene

- Det vil jeg gerne lade mig inspirere af, siger Trine Bramsen.

Udspillet får opbakning hos Cyklistforbundet, som længe har efterspurgt klare regler på området. Det fortæller landsformand Jens Peter Hansen:

- For som det er nu, er der alt for mange cyklister, der oplever utrygge forhold på vejene, og desværre er der en del, der af den årsag har parkeret cyklen.

Hos bilisternes forening, FDM, er der forståelse for, at de bløde trafikanter kan føle sig utrygge, hvis biler og lastbiler kommer for tæt på.

Men problemet skal ikke løses med et fastsat afstandskrav, mener Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef i foreningen.

Han peger på, at det vil være for svært for bilister at vurdere i farten, om de eksempelvis holder halvanden meters afstand til cyklisterne. Og at de dermed let kan komme til at overskride færdselsloven uden at vide det.