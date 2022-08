Weekendens vejr står i kontrast til torsdagens hede

Er man i den nordvestlige del af landet er der gode muligheder for at få et glimt af solen i løbet af dagen.

- Det bliver mellem 16 og 21 grader, siger Mette Wagner.

Torsdag kom temperaturerne nogle stedet i landet op på over 30 grader, men ud på eftermiddagen startede et ordentligt regnvejr, der blandt andet tvang en koncert med popstjernen Ed Sheeran i Øresundsparken til at holde flere pauser.

Ifølge DMI var nogle af torsdagens byger med så kraftige vindstød, at de væltede hegn og ødelagde træer på deres vej.