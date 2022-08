Meteorolog: Ny dansk varmerekord kommer inden for få år

- Men det er ikke urealistisk at vi kommer til at se 40 grader inden for de næste 10 år. Og jeg tror i hvert fald vi kommer til at opleve det inden 2050, siger Andreas Nyholm.

Til gengæld forventer han, at den danske varmerekord vil blive slået inden for få år.

Den er lige nu på 36,4 grader i august 1975. 20. juli i år var rekorden tæt på at blive slået, da der blev målt 35,9 grader i Danmark.

- Vi kommer til at få varmere og varmere somre. Men der kommer til at være stor variation hen over et dansk område. Sådan er det i det vestenvindsbælte, vi ligger.

Så nogle somre vil fortsat være relativ kølige med kun få gode dage. Men der kommer flere af de somre, hvor vi kommer op i et rekordterritorie, og jeg tror helt sikkert, at vi kommer op i 36, 37 og nok også 38 grader inden for få år, siger TV 2-meteorologen.