Kontrol skaber igen kø ved landegrænse til Tyskland

- For os handler det om, at vi kan leve sammen i vores region og ikke bliver forhindret i at køre på arbejde eller besøge vores familie på den anden side af grænsen. Det er simpelthen ikke muligt i øjeblikket. Det tager alt for lang tid, siger Stefan Seidler til DR.

Også på den danske side af grænsen er der politisk utilfredshed at finde med hensyn til køsituationen. For nylig sagde Aabenraa-borgmester Jan Riber Jakobsen (K) til JydskeVestkysten, at han på De Konservatives landsråd til efteråret vil foreslå en markant neddrosling af grænsekontrollen.

Syd for grænsen har det frivillige brandværn i Harrislee fortalt om, at man må have ekstra bemanding på brandstationen, da brandfolkene ellers risikerer at sidde fast i trafikken, når de rykker ud fra deres hjem.