Toårig dreng fløjet på hospitalet efter påkørsel

En toårig tysk dreng er blevet ramt af en bil ved et fodgængerfelt i Varde. Han var ved at krydse et fodgængerfelt ved Føtex på Ringkjøbingvej sammen med sin far, da en 80-årig mand ramte ham.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Bilen ramte drengen med lav hastighed, men han er blevet fløjet til Odense Universitetshospital.