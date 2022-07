Vingegaard-hyldest fører til afspærring af gader i København

To gader i det centrale København er onsdag ved middagstid blevet spærret for trafik, oplyser politiet.

Indgrebet skyldes det store antal mennesker, der møder frem for at deltage i hyldesten af Jonas Vingegaard, der for nylig vandt cykelløbet Tour de France.

H. C. Andersens Boulevard afspærres mellem Stormgade og Jernbanegade. Og Vesterbrogade lukkes for trafik mellem Bernstorffsgade og Rådhuspladsen.