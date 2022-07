Problemet blev opdaget ved 11-tiden, oplyser Sund & Bælt til Ritzau. Det består i, at debitkort ikke kan bruges til at betale med. Og at kreditkort ekspederes langsommere end normalt.

- Der er kø, men der er også flow, siger en medarbejder i selskabet ved middagstid.

Det vil sige, at trafikanter faktisk kommer frem, men det sker med forsinkelse.