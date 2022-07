Onsdag skal Jonas Vingegaard køre i åben bil gennem København for at fejre sejren i Tour de France.

Og vejret ser ud til at blive ganske udmærket for sådan en tur.

- Der er en lille risiko for, at der kan komme en byge, men for nu ser det ud til, at det holder tørt, siger Erik Hansen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).