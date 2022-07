Varslet gælder fra mandag morgen for Sydvestjylland, Billund, Djursland, Odder, Trekant området, Århus, Kronjylland, Sydøstjylland, Silkeborg, Midtjylland, Vestjylland, Himmerland, Storaalborg, Læsø, Middelfart, Haderslev, Tønder og Brønderslev.

Fra kl. 16 gælder varslet også for Nord-, Vest, og Sydsjælland, København og Lolland-Falster

Har du en lavtliggende kælder bør du derfor være opmærksom på vandstanden.

Skulle du være så uheldig at blive fanget i et skybrud, mens du kører, er rådene at nedsætte hastigheden for at undgå akvaplaning og ikke køre ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.