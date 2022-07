Ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia torsdag

Regionaltogene mellem Odense og Fredericia er aflyst i begge retninger hele torsdag, fordi et tog onsdag rev en køreledning ned ved Ejby på Vestfyn.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Her bemærkes det også, at der torsdag generelt kører færre tog over Fyn. Intercitytog mellem København og Esbjerg vil kun køre i myldretiden.