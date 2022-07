En motorcyklist er onsdag stødt sammen med et veterantog syd for Mariager. Ifølge Nordjyllands Politi tyder de første meldinger på, at ulykken er alvorlig, skriver Nordjyske.

Ulykken er sket kort før klokken 13 i en jernbaneoverskæring på Kjellerupvej i Svenstrup syd for Mariager.

Ifølge Nordjyske er der tale om et veterantog, som kører på strækningen mellem Handest og Mariager.